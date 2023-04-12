CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, itirazlara rağmen Kartepe’de ÇED süreci devam eden çelikhane ve haddane yapım işi için daha önce projeye karşı olduklarını belirten AK Parti kadrolarının suskunluğuna dikkat çekerek, "14 Mayıs’tan sonraki kabine değişikliği ile proje iptal edilene kadar bakanlıktan ayrılmayacağım" dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kartepe’de tüm siyasilerin ve halkın itirazlarına rağmen Yıldız Demir Çelik tarafından yapılması planlanan ve ÇED raporu 10 günlüğüne halkın görüş ve önerilerine açılan çelikhane ve haddane için ilçe sakinlerinin tepkisi çığ gibi büyüyor.

Bakanlık ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün ‘Dikkate alacağız’ diyerek görüşe açtığı ÇED sürecinin daha önce yapılan toplantılarında yaşanan gerginliklere ve halkın tepkisine rağmen yapım işi için diretilmesi konusunda CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı açıklama yaptı.

Başkan Sarı açıklamasında, Kartepe’de 240 bin 635 metrekarelik alana tüm canlı hayatlarını tehdit edecek, tarım ve hayvancılığı bitirecek, doğal kaynak sularını, havayı, toprağı zehirleyecek olan çelikhane ve haddane yapım işi için hala diretilmesine anlam veremediğini söyledi.

Yılda 4 milyon ton sıvı çelik üretimi yapması ve 3 milyon 500 ton ise sıcak haddeleme kapasitesine sahip olması planlanarak halkın önüne koyulan bu proje için herkesin ayaklandığını ifade eden Başkan Sarı, baca ve filtreleme ile bertaraf edilemeyecek atıklarla Kartepe’yi zehirleyecek olan bu haddane ve çelikhane için herkese seslenerek, "Sayın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, Sayın Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman neden sessizleştiniz? ÇED toplantıları çok olumlu geçmiş ve halk aleyhte görüş vermemiş gibi tekrar görüşe açılan bu rapor için neden itiraz etmiyorsunuz? Kaldırım bile yapsanız açılışına bakan davet ettiğiniz projelerinizin boy boy reklamları dönerken, Kartepe’nin geleceğini tehdit eden bu proje bir basın açıklaması yapıp iş bu raddeye geldiğinde neden suskunsunuz?" diye sordu.

BAKANLIĞIN KAPISINDAN AYRILMAYACAĞIM

Kartepe’de bu işe izin verilmesinin yarın diğer ilçelerde de aynı girişimlerin habercisi olabileceğini ifade eden Başkan Sarı, "İtiraz edin. Eğer bu itirazlara kulak tıkanırsa, halkın iktidarını kuracağımız ve kişiye hizmet için değil insan ve canlı hayatı için proje üretecek bakanlığımızın kapısından bu projeyi iptal ettirene kadar ayrılmayacağım” dedi.