Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Samandağları’nın zirvesine ulaşacak Kartepe Teleferik Projesinde Derbent İstasyonu tamamlandı sıra direk montajlarına geldiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 50 yıllık bir hayali gerçeğe dönüştürdüğü Kartepe Teleferik Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Kocaelilerin ve turistlerin İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü’nü aynı anda izleyerek Samandağları’nın zirvesine ulaşacağı Kartepe Teleferiği için boyları 43-45 metre arasında değişen toplam 16 direğin dikilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Direklerin temel betonu dökülüyor, depolama alanında ise montaj öncesi ön hazırlık çalışmalarına başlandı. Kartepe Teleferik Hattı’nın ilk ayağı olan Derbent İstasyonunun kurulumu da tamamlandı. Kuzuyayla İstasyonunda ise çalışmalar sürüyor.

14 DAKİKADA ZİRVEDE

Derbent-Kuzuyayla arasındaki teleferik yolculuğu 14 dakika sürecek. Teleferik 331 metre rakımdan başlayıp, 1421 metreye çıkacak. Yolculuk sırasında kabindeki yolcular, muhteşem Körfez manzarasını izleme şansını bulacak. Güzergâha dikilecek 16 direk, birbirlerine 200 metre mesafede olacak. Direklerin yerden yüksekliği de 43-45 metre olarak planlandı. Teleferik güzergâhının başlangıç ve bitiş noktaları olan Derbent ve Kuzuyayla mevkilerine makaraların montajı da tamamlandı. 4 bin 695 metre uzunluğundaki Derbent-Kuzuyayla arası teleferik hattına boyları 43-45 metre arasında değişen toplam 16 direk dikilecek.

10’AR KİŞİLİK 50 KABİN

Turizm açısından yaz kış işleyen bir cazibe merkezi olacak, Derbent ve Kartepe arasından çalışacak teleferik hattı 4 bin 695 metre uzunluğunda. Sistem tek halat, ayrılabilir klemens ve 10 kişilik kabinlerden oluşacak. 2 istasyonun yer alacağı teleferik projesinde 73 kabin hizmet verecek. Saatte bin 500 kişi kapasiteli teleferik hattındaki kot mesafesi bin 90 metre olacak.