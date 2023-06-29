AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın ikinci yarışı, 5 ayrı kategoride 31 sporcunun katılımıyla Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından ICRYPEX, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi katkılarıyla düzenlenen yarış, oldukça çekişmeli geçti.

6 kilometre uzunluğundaki parkurda 3 çıkış olarak koşulan yarışta, Kategori 1’de Atış Motorsport takımından Sevcan Sağıroğlu birinciliği elde ederken, Ülkü Motorsport takımından İbrahim Cabacı ikinci ve aynı takımdan İlker Aktaş da üçüncü olarak podyuma çıktılar. Kategori 2’de Atış Motorsport takımından Tuncer Sancaklı günün en hızlı ismi olurken, Kategori 3’te Atış Motorsport takımından Burak Başlık birinciliğe ulaşan isim oldu. Aynı takımdan Murat Soyçopur ikinciliği elde ederken, Neo Motorspor takımından Eda Soylu da üçüncü sırada yer aldı.

Kategori 4’te ise Ülkü Motorsport takımından Ümit Ülkü zafere ulaşan isim olurken aynı zamanda 03:18,63 ile günün en iyi zamanını da kaydetti. Bu kategoride GP Garage My Team’den Cem Yalın günü ikinci sırada tamamlarken, Atış Motorsport takımından İsmet Toktaş da üçüncü sırada yer aldı. Kategori 5'te de Ülkü Motorsport takımından Bahadır Sevinç birinciliği elde ederken, Cemil Memiç ikinciliği elde eden sporcu oldu. Takımlar birinciliğini Atış Motorsports‘un elde ettiği yarışın kadınlar klasmanında ise Kategori 1’de Sevcan Sağıroğlu, Kategori 3’te Eda Soylu ve Kategori 4’te Kübra Denizci birincilikleri paylaşan sporcular oldular.

AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası, 15-16 Temmuz tarihlerinde Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından Gemlik Şahintepe’de düzenlenecek olan üçüncü ayak yarışı ile devam edecek.