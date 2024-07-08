Kocaeli’nin ‘yarım asırlık hayali’ Kartepe Teleferik Projesi için yapılan iki açık otopark hizmet vermeye başlarken iki adet otopark için de çalışmalara başlandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin ‘yarım asırlık hayali’ olan Kartepe Teleferik Projesi hayata geçti.

Teleferiğin başlangıç noktası olan Derbent istasyonunda ve Kuzuyayla Tabiat Parkının girişinden Kartepe Teleferiğinin son durağına kadar olan 4 kilometre uzunluktaki yol asfaltlanırken durağın yanına 81 araç kapasiteli otopark yapılarak hizmete sunuldu.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan 2 adet açık otopark hizmet vermeye başlarken 2 adet otopark alanı içinde çalışmalara başlandı. Kartepe Teleferiğin Derbent istasyonu yakınındaki 2 bin metrekare alana 54 adet küçük araç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 3 bin 100 metrekare alana 16 adet büyük araç için otopark yapımına başlandı.