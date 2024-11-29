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14 gün sürecek planlanan bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından teleferik, 16 Aralık pazartesi günü itibariyle hizmet vermeye devam edecek.

Derbent ile Kuzuyayla arasında faaliyet gösteren teleferiğin ziyaretçilerine sorunsuz ve kaliteli hizmet vermeye devam edebilmesi için 02-15 Aralık tarihleri arasında kapsamlı planlı bakım çalışması yapılacak.

Kuzuyayla’ya güvenli ve konforlu ulaşımın sürmesi amacıyla gerçekleştirilecek olan bakım süresince teleferik hattı kapalı olacak.

Kartepe Teleferiği planlı bakıma giriyor. Tesis, 02-15 Aralık tarihleri arasında 14 gün süreyle hizmet veremeyecek KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark tarafından işletilen Kartepe teleferik hattı bakıma alınıyor.

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