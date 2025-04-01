Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çorum'da bir pazarcının domatesleri vatandaşa daha uygun fiyata satmak yerine tepki olarak çöpe döktüğünün görülmesi üzerine Çorum Ticaret İl Müdürlüğü tarafından inceleme ve işlem başlatıldı.ANKARA (İGFA) - Çorum’da Z .R adlı bir pazarcının domatesleri tepki olarak vatandaşa daha uygun fiyata satmak yerine çöpe döktüğü görülmesi üzerine Çorum Ticaret İl Müdürlüğü tarafından inceleme ve işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili kamuoyu bilgilendirmesi Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan'dan geldi.

Bakan Yardımcısı Gürcan, inceleme neticesinde bu eylemin piyasada darlık oluşturmaya, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozmaya, tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyet olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Çorum’da Z.R. adlı bir pazarcının, domatesleri vatandaşa daha uygun fiyata satmak yerine tepki olarak çöpe döktüğü görülmüştür. Kişi hakkında Çorum Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından inceleme ve işlem başlatılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde, bu eylemin piyasada:•Darlık… pic.twitter.com/goX5J6OszD— MAHMUT GÜRCAN ???????? (@mahmutgurcan) March 31, 2025

O nedenle Z. R.'ye ve malların gerçek sahibi "Z******" Ünvanlı Hal Esnafına yapılan incelemede her ikisinede ayrı ayrı 1,4 milyondan 17,2 milyon TL'ye kadar ceza kesileceği, ayrıca Çorum Belediyesi tarafından usulsüz ve izinsiz imhadan dolayı da işlem yapılacağı kaydedildi.

Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşların huzurunu bozan ve ticaret ahlakın uymayan kötü niyetli kişilerle mücadelenin 365 gün 24 saat esasına göre devam edeceğini duyurdu.