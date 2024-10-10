93 Harbi sonrasında Batum’dan Kocaeli’ye yapılan göçün izini süren Araştırmacı Yazar Murat Kasap, Batum’un Osmanlı için Anadolu’nun kilidi olduğunu söyledi.KOCAELİ (İGFA) Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve bu yıl 14’üncü kez kapılarını açan Kocaeli Kitap Fuarı tüm heyecanıyla devam ediyor. Çok sayıda etkinliğin düzenlendiği Fuar’da, yazarlar ve okuyucuları bir araya geliyor. Bu kapsamda Süleymanpaşa Salonu’nda düzenlenen 93 Harbi sonrasında Batum’dan Kocaeli’ye Göçler adlı söyleşide Araştırmacı Yazar Murat Kasap, Kafkaslardan Kocaeli’ye gerçekleştirilen göçün izini sürdü. Programa AK Parti eski Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz ile göç edenlerin torunları katıldı.

BATUM ANADOLU’DAKİ ROLÜ

Batum’un Anadolu’nun kilidi olduğunu söyleyen Kasap, “Osmanlı, Batum giderse Anadolu gider diye bakıyor. Ama maalesef Kars ve Ardahan ile birlikte Ruslara bırakmak zorunda kalıyor. Ama ahali bunu ne kadar kabul ediyor? Londra'daki mahkemelere kadar gitmeyi düşünüyorlar. 93 Harbinde yerli ahali kendi isteğiyle göç ediyorlar. Ruslarla savaşıyorlar, kaybediyorlar ama bu taraflara göç etmek zorunda kalıyorlar” dedi.

“RUSLAR, HRİSTİYANLARIN GÖÇ ETMESİNE İZİN VERMİYOR”

Ermeni ve Katoliklerin de Osmanlı topraklarına göç etmek istediklerini söyleyen Kasap, “Onlar da Rusların işgalinden memnun değil. Fakat istedikleri halde Anadolu’ya gelemiyorlar. Başta Ortodokslar olmak üzere Ruslar, Hristiyanların göç etmesine izin vermiyor” şeklinde konuştu.

ŞİİR SEVERLER BU PROGRAMDA BULUŞTU

Öte yandan aynı salonda Kocaeli Ozanlar Şairler ve Edebiyatçılar Derneği (KOŞEDER) tarafından düzenlenen Şiir Dinletisi programı şiir severleri bir araya getirdi. KOŞEDER Başkanı şair Osman Nuri Koçak, “Bize bu etkinlikte alan açtığı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. Programda şairler, birbirinden anlamlı ve güzel şiirlerini katılımcılarla paylaştı.