Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş., lezzet portföyünü günden güne genişletmeyi sürdürüyor. Antikkapı, restoranlarında beğeni ile tüketilen köfte ve sucuk satışına da başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Antikkapı A.Ş., bugüne kadar bünyesinde gerçekleştirdiği hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Antikkapı’nın vatandaşlara sağlıklı ve kaliteli gıda sunma misyonunun bir parçası olarak hayata geçirilen “Kasap Hızır 41” ile Antikkapı restoranlarında lezzetiyle fark yaratan köfte ve sucukların satışına başlandı.

Hızır 41’de yüksek hijyen ve gıda güvenliği standartlarına uygun şekilde üretilen köfte ve sucuklar, paketlenmiş olarak şubelerin kasap reyonlarında yerlerini aldı. Antikkapı restonlarında beğeni ile tüketilen lezzetler güvenilir kaynaklardan temin edilerek Antikkapı güvencesiyle ev sofralarına da taşınıyor.

İLGİLİ YASAL PROSEDÜRLER TAMAMLANDI

Hayata geçirilen proje kapsamında özellikle gıda gibi vatandaşın doğrudan sağlığını etkileyebilecek çalışmalarda bütün gıda güvenliği ve kalite standartları en temel prensip olarak dikkate alındı. Bu standartları denetleyen kurum ve kuruluşlarca incelemeler yapılarak ilgili yasal prosedürler tamamlandı ve proje bu doğrultuda hayata geçirildi.

“Kasap Hızır 41” projesinin gerekli izin süreçleri hassasiyetle yürütüldü, sistemsel alt yapı oluşturularak düzenli devam edecek aşamaya gelindi. Hızır 41 Üretim Tesisi’nde, tüm et işleme ve hazırlık süreçleri veteriner hekim kontrolünde deneyimli kadro tarafından yapılarak Antikkapı A.Ş. kendi üretim tesisinde tüm süreci sağlayarak restoranlarında satışa sunmaya başladı.

İLK ETAPTA 6 ŞUBEDE SATIŞTA

Güvenilir ve lezzet dolu bu yeni girişim ilk etapta Antikkapı A.Ş.’nin 6 şubesinde hizmet vermeye başladı. Maide Kafe Restoran, Sekapark Antik Köfte, Darıca Antik Köfte, Balyanoz Antik Köfte, Değirmendere Antik Köfte Ekspres ve Kuzuyayla’da bulunan Köftemiz şubesinden uygun fiyatlarla sucuk ve köfte temin edilebiliyor.

Modern üretim tesislerinde gıda güvenliği kriterlerine uygun olarak üretilen “Kasap Hızır 41” ürünleri aynı zamanda uygun fiyat ile vatandaşlara sunuluyor. Şubelerdeki ödeme noktalarının yanında yer alan “Kasap Hızır 41” satış reyonlarında; köfte kilogramı 545 TL’den, sucuk kilogramı 675 TL’den ve hamburger köftesi ise kilogramı 575 TL’den satışa sunuluyor.