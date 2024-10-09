Kasım Avcı, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'na başkan adaylığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu 6 Kasım Çarşamba günü genel kurulunu gerçekleştirecek. Ankara'da yapılacak genel kurul öncesi Kasım Avcı, TSYD Ankara Şubesi'nde yaptığı basın toplantısında adaylığını duyurdu. Kasım Avcı, sporcu bir aileye sahip olduğunu ifade ederek "Tüm enerjimizle camiamızın yanında olacak, onların ihtiyaçlarına yanıt verecek bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz. İşitme engelli sporcularımızla birlikte, Türk bayrağının gölgesinde, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nu hak ettiği yere taşıma azmiyle göreve talibiz" dedi.

"SADECE İŞİTME ENGELLİ CAMİAMIZIN YARARINA ODAKLANACAĞIZ"

Avcı, "Adaylık sürecimizde yalnızca yapabileceklerimizi değil aynı zamanda nelerden uzak durmamız gerektiğini de değerlendirdik. Hiçbir kişiye veya kulübe ayrıcalık tanımadan, sadece işitme engelli camiamızın yararına odaklanacağız. Federasyonumuzun her bireye eşit mesafede duran, tarafsız ve ilkeli bir yönetim anlayışına ihtiyacı olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

MESLEK LİSELERİNDE YETENEK TARAMALARI

Kasım Avcı, en kapsamlı projelerinden birinin ülkedeki işitme engelliler okullarında eğitim gören öğrencileri spora kazandırmak olacağını, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılacak bir protokol çerçevesinde, 32 ilkokul, 32 ortaokul ve 20 meslek lisesinde uzman bir ekip tarafından yetenek taramaları gerçekleştireceklerini söyledi. Başkan adayı Avcı bu sayede işitme engelli gençlerin yeteneklerini keşfederek, onların sporla büyümesine katkı sağlayacaklarını belirtti.

KALİTE VURGUSU

Kasım Avcı, yeni futbol takımlarını kurulmasını teşvik edeceklerini ifade ederken "İşitme engelli futbolu için Süper Lig takımlarıyla iş birliği yaparak yeni futbol takımları kurulmasını teşvik edeceğiz. İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'nde kaliteyi artırmak adına takım sayısını 20'den 12'ye indirerek, isim hakkı için sponsorlu çalışmalar yapacağız. Federasyon olarak Erasmus, Birleşmiş Milletler gibi organizasyonların projelerine başvurarak uluslararası kaynaklar oluşturacağız. Tüm branşlardaki Türkiye şampiyonalarını YouTube kanalımızda canlı yayınlayarak daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçlıyoruz" dedi.

SPORTİF POTANSİYEL ORTAYA ÇIKACAK

Kasım Avcı, işitme engellilerin sportif potansiyelini ortaya çıkaracak çalışmaları hakkında bilgi verirken, "Yönetim yapımızı güçlendirmek için, kulüp ve sporcu sayıları dikkate alınarak bölge başkanlıkları belirleyecek ve branşlara özel koordinatörlük sistemleri getireceğiz. Sporcu bilgi takip sistemiyle sporcularımızın gelişimlerini düzenli olarak takip edebileceğiz. Antrenör kursları ve seminerleri ise her yıl düzenli olarak gerçekleştirilerek, federasyonumuzun alt kurulları aktif hale getirilecek. Bu şekilde, işitme engelli kardeşlerimizin sportif potansiyelini ortaya çıkaracak, madalyalarla dolu bir döneme birlikte adım atacağız" ifadelerini kullandı.