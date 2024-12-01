Kasım ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 253,7 ile limonda görüldüğünü belirten Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kasım ayında üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarını ve aylık-yıllık girdi fiyatlarındaki değişimleri yaptığı yazılı basın açıklamasında değerlendirdi.ANKARA (İGFA) - Kasım ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 253,7 ile limonda görüldüğünü belirten TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, limondaki fiyat farkını yüzde 204,9 ile patates, yüzde 197,4 ile kuru kayısı, yüzde 193,1 ile havuç ve yüzde 188,7 ile antepfıstığı takip ettiğini söyledi.



"Limon 3,5 kat, patates ve kuru kayısı 3 kat, havuç ve antepfıstığı 2,9 kat fazlaya satıldı" diyen Bayraktar, "Üreticide 8 lira 25 kuruş olan limon 29 lira 18 kuruşa, 6 lira 13 kuruş olan patates 18 lira 69 kuruşa, 135 lira olan kuru kayısı 401 lira 52 kuruşa,11 lira 50 kuruş olan havuç 33 lira 71 kuruşa,240 lira olan antepfıstığı 693 liraya markette satıldı. Kasım ayında fiyatı en fazla artan ürün markette patlıcan, üreticide ise karnabahar olurken, fiyatı en fazla düşen ürün ise markette portakal, üreticide limon oldu.” dedi.

Kasım ayında markette 42 ürünün 38’inde fiyat artışı, 4’ünde fiyat düşüşü olurken, “aynı ayda üreticide 34 ürünün 20’sinde fiyat artışı olurken 7’sinde fiyat düşüşü gözlendiği, 7 üründe ise fiyat değişiminin olmadığı açıklandı.

ÜRETİCİ FİYAT DEĞİŞİMİNİN NEDENLERİ

Arzdaki azalış lahana fiyatlarında artışa neden olduğunun kaydedildiği açıklamada, "Patlıcandaki fiyat artışının nedeni tarladan sera üretimine geçişte yaşanan arz düşüşünden kaynaklandı. Soğan ve patates depoya alındı. İşçilik maliyetleri ve depo maliyetleri üzerine eklendiği için fiyatı arttı.Limonda ve kabakta fiyat düşüşünün sebebi arz artışıdır.

Arzın düşmesi ve talebin artması üreticide karnabahar fiyatının yükselmesine sebep oldu" dedi.

"Geçen yılın Kasım ayına göre son bir yılda amonyum sülfat gübresi yüzde 29,3, DAP gübresi yüzde 24, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 15, ÜRE gübresi yüzde 13,8, amonyum nitrat gübresi yüzde 12,7 oranında arttı" diyen Şemsi Bayraktar, "Kasım ayında Ekim ayına göre besi yemi yüzde 2,2, süt yemi yüzde 1,8, son bir yılda süt yemi yüzde 36,9, besi yemi ise yüzde 36,1 oranında arttı. Tarım ilacı fiyatları yüzde 25,7 oranında artarken elektrik fiyatları yıllık olarak yüzde 30,4 oranında arttı. Mazot fiyatları aylık yüzde 3,3, yıllık bazda yüzde 17,2 oranında arttı" diye konuştu.