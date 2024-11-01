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Şu anda akaryakıt istasyonlarında ortalama litre fiyatlarında benzin 43,52 lira, motorin 43,39 lira, otogaz ise 26,75 liradan satılıyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre LPG'ye gelecek zammın 71 kuruş olması yönünde.

MAN ilk elektrikli çekicinin teslimatını yaptı

MAN ilk elektrikli çekicinin teslimatını yaptı

Araç sürücüleri akaryakıt tabelalarındaki değişimi yakından takip ediyor. Akaryakıt gruplarından LPG'ye 1 Kasım Cuma'yı 2 Kasım Cumartesi'ye bağlayan gece yarısından itibaren 71 kuruş zam gelmesi bekleniyor. İSTANBUL (İGFA) - Akaryakıt gruplarından otogaza bu gece yarısından itibaren zam gelmesi bekleniyor.

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