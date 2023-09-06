Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kaşkaldere D-100 Altı Kavşak ve Bağlantı Yolları projesinde çalışmalar devam ediyor. Trafiği rahatlatacak proje, bölgenin çehresini değiştirecekKOCAELİ (İGFA) - Ulaşımda yeni yollar, yol genişletme ve raylı sistem yatırımlarını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, köprü ve kavşak çalışmaları ile kent trafiğine nefes aldırıyor. Bu bağlamda Derince ile Körfez ilçeleri sınırında yer alan ve yoğun trafik akışının olduğu Kaşkaldere (95 Evler) D-100 Altı Kavşak ve Bağlantı Yolları yapım çalışmaları son sürat devam ediyor. Proje kapsamında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Körfez kent güzergahı, kuzey yan yol ve dere ıslahındaki çalışmalarını sürdürüyor.

FORE KAZIK İMALATLARI, ZEMİN İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Proje dahilinde yoğun bir mesai harcayan Büyükşehir ekipleri, saha çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak bölgedeki trafiğinin rahatlamasını amaçlıyor. Çalışmalarda şuan Körfez Kent güzergahı üzerinde zemin iyileştirmeleri, taş duvar imalatları ve iksa duvarı fore kazık imalatları, kuzey yan yolda elektrik hatlarının deplase çalışmaları ve dere ıslah çalışmaları kapsamında betonarme imalatları devam ediyor.

D-100 altındaki altgeçitte yapılacak düzenleme ile birlikte Körfez Kent ve Kaşkaldere yönüne trafik sıkışıklığı olmadan rahatlıkla gidilebilecek. Kaşkaldere Kavşağının altındaki mevcut menfez genişletilerek, 326 metrelik yeni bir menfez inşa edilecek. Trafiğin akışını hızlandırmanın yanı sıra kolay ve konforlu ulaşım imkânı da sağlanacak. İstiklal Caddesi devamındaki Burcu Sokaktan Kaşkaldere Mesire Alanının batı tarafından Bayır ve Rüzgarlı Sokak güzergahını takip eden Yaşar Doğu ve Elveda Caddesi kesişimindeki dönel kavşağa bin metre uzunluğunda 2x2 şeklinde yeni bir yol inşa edilecek. Körfez ve Derince ilçeleri sınırındaki Kaşkaldere Kavşağı’nda araç kesişim noktalarıyla sinyal fazını azaltmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla elmas kavşak yapılacak.

İLAVE KÖPRÜ İNŞA EDİLECEK

Eski Emniyet Müdürlüğü binası önünden Kaşkaldere alt geçidine kadar olan kısımda ise giriş çıkışların düzenlenmesi için ilave köprüyle alt geçidin düzenlemesi yapılacak. D-100 ile aynı yüksekliğe çıkarılacak iki açıklıklı 40 metre uzunluğunda, 8.50 metre genişliğinde ilave köprü ile İzmit-İstanbul istikametinden dönel kavşağa bağlanılacak.