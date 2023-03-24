Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile ‘Su Verimliliği Seferberliği’ projesi kapsamında ‘Dünya Su Günü’nde Osman Ulubaş Sümer Ortaokulu’nda bir dizi etkinlik gerçekleştirilerek suyun bilinçli kullanılmasına yönelik farkındalık oluşturuldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

KASKİ Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile ‘22 Mart Dünya Su Günü’’nde suyun gelecek nesillere yeterli miktarda aktarılmasını sağlamak için öğrenciler, suyun önemi, bilinçli su tüketimi, su tasarrufu ve çevre bilinci konusunda eğitici videolar ve detaylı sunum eşliğinde bilgilendirildi.

Osman Ulubaş Sümer Ortaokulu’nda düzenlenen programa KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Sibel Pekçetin, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ayhan Temiz, Okul Müdürü Ramazan Sarı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Suyun hayatımızdaki yeri ve önemini anlatan etkinliğin açılış konuşmasını Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Sibel Pekçetin yaparak, doğal su kaynaklarının iklim değişikliği ve başka nedenlerden dolayı büyük bir risk altında olduğunu belirterek, su kullanım alışkanlıklarının değiştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Son yıllarda gündeme gelen kuraklığın etkisini en minimum sevilere indirebilmek için verimli su kullanımının son dereceği önemli olduğunu dile getiren Pekçetin, “Amacımız sahip olduğumuz kaynakları tüketmek değil, doğru yönetmek. İşte bu yüzden hemen şimdi su tasarrufu yapmaya başlamalıyız. Bizden öncekilerin yaptıkları gibi biz de bunu en önemli görev olarak görmeliyiz” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ise konuşmasında suyun günlük yaşamda olmazsa olmaz bir unsur olduğuna değinerek, “Nasıl ki enerji, petrol doğal kaynaklar nasıl önemli ise su da bir o kadar önemli, hatta en önemlisi. Bu yüzden suyun bitmesi demek en büyük felaket demek. Bu bilinçle hareket ederek suyumuza hep birlikte sahip çıkmalıyız” dedi.

KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir de dünya genelinde temiz suya ulaşmanın her geçen gün zorlaştığına işaret ederek, “Su, yeryüzünde günlük hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. Su, insan sağlığından tarıma ve enerji üretiminden doğaya kadar pek çok konuda vazgeçilmez bir kaynaktır. Ancak su sonsuz değildir. Bu nedenle su kaynaklarının ekonomik kullanımı ile tasarruf bilincinin geliştirilmesi insanlığın geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Doğal su kaynakları aşırı tüketildiğinde, tatlı su miktarı azaldığında, suyun kalitesi bozulduğunda, yaşamsal devamlılık riske girer. Suyumuzun bir damlası bile çok kıymetli. Bu nedenle suyumuzun değerini bilerek kullanmalıyız ve israf etmemeliyiz. Unutmamalıyız ki suyu, verimli ve doğru kullanmak siz gelecek nesillerimize daha yaşanabilir yarınlar bırakabilmek için çok önemlidir. Suyumuzu her zamankinden daha dikkatli kullanalım. Hep birlikte suyumuza sahip çıkalım, geleceğimizi tüketmeyelim” şeklinde konuştu.

Programın sonunda ise günün anlam ve önemine binaen okul musluklarına tasarruflu başlık takılarak öğrencilere eğitici dokümanlar, musluk tasarruf başlığı ile çeşitli hediyeler verildi.