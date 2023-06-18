Kayseri genelinde sürekli ve kaliteli içme suyu temini ile altyapı uygulamalarında, örnek çalışmalara imza atan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, abonelerine e-Devlet üzerinden işlem kolaylığı imkânı sunuyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü abone memnuniyeti odaklı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu güne kadar web sitesi üzerinden hizmet verdiği “E-KASKİ (Online İşlemler)” uygulamasından abonelik işlemleri, fatura bilgisi sorgulama ve ödeme gibi çeşitli kolaylıkları aboneleri ile buluşturan KASKİ, etkili ve kolay hizmet anlayışı ile bazı hizmetlerini e-Devlet üzerinden de vermeye devam ediyor.

HIZLI VE GÜVENLİ ERİŞİM

KASKİ aboneleri uygulama sayesinde şubelere gitmeden e-Devlet üzerinden; abonelik bilgileri sorgulama, abonelik sözleşme feshi başvurusu, borç bilgileri sorgulama ve ödeme, fatura bilgileri sorgulama, sayacın tüketim endeks beyanı, yeni abonelik (abonelik devri / isim değişikliği) başvurusu ve takibi hizmetlerine kolaylıkla erişme imkânı buluyor.

Abonelerine her zaman hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet sunmanın çabası içerisinde olan KASKİ Genel Müdürlüğü, hizmet verilen diğer alanlarda da e-Devlet kapsamını genişleterek devam etme hedefiyle çalışmalarını tüm hızıyla sürdürecek.