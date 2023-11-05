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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü personeline Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından “Yangın Güvenliği” eğitimi verildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, bir yandan kent genelinde altyapı faaliyetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmeye devam ederken, diğer yandan ise eğitici faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor.

Bu kapsamda personelleri yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında daha bilinçli hale getirmeyi amaçlayan KASKİ’de Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından “Yangın Güvenliği” eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında; yangının oluşumu, yangının sınıfları ve müdahale şekli, alınacak ön tedbirler, bina tahliyesi, yangın güvenlik konuları, yanma ve yangın, söndürme maddeleri, yangına müdahale durumları, söndürme cihaz ve ekipmanları kullanımı gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Daha sonra ise katılımcılara uzman ekipler tarafından yangın söndürme teknikleri, uygulamalı olarak gösterildi.