Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, ‘Su Tasarrufu ve Suyun Serüven Projesi” kapsamında Fatin Rüştü Zorlu İlkokulu ve anasınıfı öğrencilerine canlı hayatı için suyun önemi, suyun evlere gelme aşamaları ve tasarruf tedbirleri anlatıldı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kent genelinde altyapı faaliyetlerini hız kesmeden sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, suyun tasarruflu kullanımına ilişkin düzenlediği eğitim seminerlerini de kararlılıkla sürdürüyor.

“Su Tasarrufu ve Suyun Serüveni Projesi” kapsamında verdiği eğitimler ile geleceğin teminatı olan çocuklara bilinçli su kullanımını aşılamaya çalışan KASKİ, Fatin Rüştü Zorlu İlkokulu ve anasınıfı öğrencilerine bilinçli su tüketimi, suyun canlı hayatı için önemi, su kaynaklarının korunması, suyun evlerimize ulaşma aşaması ve su tasarrufu konularında eğitim verdi.

‘SU GÖNÜLLÜSÜ’ OLDULAR

Seminerde çocuklara özellikle su tasarrufu ile bilgiler verilerek, suyun insanlık için önemi vurgulandı. Son zamanlarda dünya genelinde su kaynaklarının giderek azalması ve kuraklığın artması konusuna dikkat çekilerek, çocukların su tasarrufunu her yerde, her koşulda alışkanlık haline getirmeleri yönünde bilgiler verildi. Eğitimi dikkatle takip eden ve günümüzde bir damla suyun bile büyük önem arz ettiğinin bilincine varan minik öğrenciler merak ettiklerini sordular.

Çeşitli animasyon ve çizgi filmlerle de desteklenen eğitim sonrasında, minik öğrencilere dağıtılan hediyeler ile tasarrufun önemi pekiştirilerek verilen bilgilerin davranış değişikliğine dönüşmesi teşvik edilirken, her biri birer su tasarrufu gönüllüsü oldular.