Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Yakut Mahallesi’nde imara açılan muhtelif bölgelerde altyapı çalışmasını tamamlayarak bölge halkının hizmetine sundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

KASKİ Genel Müdürlüğü, güçlü yatırımlarla Kayseri’nin daha sağlam altyapıya kavuşması için faaliyetlerini sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin çizdiği vizyon doğrultusunda önemli projeleri hazırlayıp hayata geçiren KASKİ, yeni yerleşim yerlerinde içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı imalatlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Yakut Mahallesi’nde muhtelif bölgelerde yeni nesil Q400 çapında koruge borular ile kanalizasyon şebeke hattı imalatı gerçekleştirildi.

TAŞKINLARI ÖNLEMEK İÇİN ÖNLEM ALINDI

Diğer yandan muhtelif bölgelerde yağmursuyu ızgaraları, çökertme sistemi yapılarak yeşil alana deşarjı sağlandı. Bu sayede yoğun yağışlardan sonra oluşabilecek su taşkınlarının önüne geçildi.