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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, kış aylarında olası sel ve su baskınlarının önüne geçebilmek için kent genelinde yağmur suyu ızgaraları, yağmur suyu terfileri, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı temizliğini tüm hızıyla sürdürüyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları ile 16 ilçenin tamamında çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, diğer yandan kış hazırlıklarını da gece gündüz demeden yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda yağmur suyu ızgaraları, yağmur suyu terfileri, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında bakım onarım çalışmalarına hız verilirken, gerçekleştirilen çalışma ile yaşanabilecek olası sel ve su baskınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Diğer yandan özellikle ana arterlerde belirlenen noktalarda temizlik çalışmalarının periyodik olarak devam edeceğine dikkat çekilirken, her hangi bir mağduriyet ile karşılaşılmaması için KASKİ tarafından yapılan açıklamada mazgallara çöp veya benzeri şeylerin atılmaması gerektiğine vurgu yapıldı.