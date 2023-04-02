Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nün altyapı hizmetleri kapsamında 2019 yılından bugüne kadar kent genelinde 1 milyar 985 milyon 147 bin TL değerinde yatırım yaptığını kaydetti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Nitelikli kadrosu, son teknoloji cihaz ve araçları ile Kayseri’de içme suyu, kanalizasyon ve atık su arıtma faaliyetlerini gerçekleştiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, kentte içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerinin kesintiye uğramadan sürmesi için faaliyetlerini aralıksız şekilde sürdürüyor.

YATIRIM HARCAMALARI SÜREKLİ ARTTI

Kayseri’deki içme suyu, kanalizasyon ve atık su arıtma hizmetlerini gerçekleştiren KASKİ, altyapı yatırım harcamalarını sürekli arttırarak hizmet kalitesini ve kapsamını genişletti. Bu kapsamda 2019 yılından bugüne kadar Kayseri genelinde 1 milyar 985 milyon 147 bin TL altyapı yatırımı gerçekleştirildi.

KASKİ tarafından belirtilen dilimde 1 milyon 956 bin 116 metre içme suyu, 604 bin 794 metre atıksu ve yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirildi. Ayrıca 19 adet İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile üretim kapasitesi 5 megavat olan Güneş Enerji Santrali (GES) kuruldu.

SORUNSUZ ALTYAPIYA İLİŞKİN TÜM ÇALIŞMALAR YAPILDI

Son 4 yılda KASKİ, ‘yeni içme suyu, atıksu ve yağmursuyu şebeke hattı imalatı, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri, Güneş Enerji Santrali, depo yapımı ve depo tamir tadilatı, kuyu binaları yapımı, içme suyu sondaj kuyuları açılması, bakım onarım faaliyetleri’ konularını içeren her türlü altyapı çalışmasını etkin bir şekilde gerçekleştirerek vatandaşların hizmetine sundu.

“HEYECANIMIZI HİÇBİR ZAMAN KAYBETMEDİK”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin daha da sağlam altyapıya kavuşması için merkez ve ilçelerde yatırımların artarak devam ettiğini belirterek, önemli yatırımlarla Kayseri’nin geleceğini inşa ettiklerini kaydetti.

Sorunsuz altyapı hedefiyle çalışmaların ilk gün ki heyecan ve azim ile sürdürüldüğünü, bu kapsamda 2019 yılından bu güne kadar 1 milyar 985 milyon 147 bin TL değerinde yatırım yapıldığını belirten Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

“Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hizmet kapasitemizin arttırılması için uğraş verdik. İnsan odaklı, ihtiyaca uygun bir yöntem izledik. KASKİ’miz aracılığı ile yürüttüğümüz çalışmalar belirlediğimiz hedeflerimize ulaşmamızda önemli rol oluşturdu. Hızla büyüyen ve gelişen kentimizi, geleceğe hazırlamak ve kentimizin sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız çalışmalarda, artan ihtiyaçların yanı sıra, özellikle son yıllardaki çevresel faktörler, küresel ısınma, doğal su kaynaklarında azalma gibi olumsuz koşullar nedeniyle, su ve atık su yönetiminin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Mevcut kaynakları korumak, etkili, ekonomik ve verimli kullanmak için gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz proje ve faaliyetlerde suyun her bir damlasını hesaplıyoruz. İşte bu bilinçle KASKİ’miz, kentimizin tamamında altyapı kavramına giren tüm hizmetleri eksiksiz şekilde yerine getirebilmek için 7/24 esasına göre çalışma yürütüyor. Çok şükür önemli yatırımlara imza attık. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’mizin hemen yanı başına kurduğumuz Güneş Enerji Santrali. Bu anlamda emeği geçenleri kutluyorum. Altyapı kavramına giren tüm hizmetleri eksiksiz şekilde vatandaşlarımıza ulaştırma noktasında her zaman olduğu gibi elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Yapılan yatırımların kentimize hayırlar getirmesini temenni ederim. Kentimiz genelinde altyapı hizmetlerimiz kesintisiz şekilde devam edecek.”