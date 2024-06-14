Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince şebeke sularının tasarruflu kullanılması gerektiğine vurgu yaparak vatandaşlara hassas olmaları çağrısında bulundu. Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nce bayrama sayılı günler kala özellikle son yıllarda ülkemizde ve dünyada artarak devam eden su sorununa dikkat çekilerek, içme suyunun her zamankinden daha bilinçli kullanılması gerektiği belirtildi.

Bayram boyunca suyu tasarruflu kullanmanın önemine vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Her bir damlası kıymetli olan suyumuzu kullanırken sadece bugünü değil yarınlarımızı da düşünerek hareket etmeliyiz. Bayram tatili süresince lütfen tasarrufu ön planda tutalım. İçerisinde bulunduğumuz yaz mevsimi dolayısıyla kırsal mahallelerde nüfusun artmasına bağlı olarak içme suyunun bahçelerde kullanımından kaynaklı yüksek kotlarda ikamet eden vatandaşlarımız maalesef sıkıntı yaşayabiliyorlar. Kurban bayramı tatili ile birlikte önümüzdeki günlerde hijyen ve temizlik için kentimizde su tüketimi oldukça fazla olacaktır. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de tehdit unsuru olarak karşımıza çıkan kuraklık gerçeğini göz ardı etmemeliyiz. Yaşam kaynağımız olan içme suyumuzun tarımsal alanlarda kullanılması sonucu ihtiyacı olan vatandaşlarımızın suya erişimi zorlaşırken, kimi zaman ise imkânsız bir hale gelmektedir. Tabiatın ve tüm canlıların yaşam kaynağı olan içme sularımızın korunması; doğanın ve gelecek nesillerimizin daha ferah yaşayabilmesi için en önemli görevlerimizin başında gelmektedir. Her bir damlası kıymetli olan suyumuzu kullanırken bugünü, yarınları ve komşularımızı düşünerek hareket etmeliyiz. Lütfen suyumuzu bilinçli tüketelim, tasarrufu ön planda tutalım.”

Diğer yandan bayram boyunca hizmetlerin aksamaması için ekiplerin gerekli önlemleri aldığının altı çizilerken içme suyu hatlarında oluşabilecek olumsuzluklar için vatandaşların 185 Çağrı Merkezi’ni arayarak gerekli desteği alabilecekleri vurgulandı.