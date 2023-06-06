Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bünyan ilçesinde daha güçlü altyapı için muhtelif mahallelerde 4 Milyon TL yatırım bedeli ile kanalizasyon şebeke hattı imalatının tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

KASKİ Genel Müdürlüğü, büyükşehirlerin olmazsa olmazı sağlıklı ve kaliteli altyapı için merkez ve ilçelerde faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor.

Kent merkezinin yanı sıra tüm ilçelerde yaz aylarının gelmesi ile birlikte çalışmalarını daha da hızlandıran Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, tüm ilçelerde revizyona giderek bölge halkına hak ettiği hizmeti ulaştırıyor. Bu kapsamda KASKİ, sorunlarından arındırılmış kaliteli ve sağlıklı altyapı hedefiyle Bünyan ilçesinde yerleşim yerlerinin ihtiyacı olan altyapıyı kaliteli ve dayanıklı malzemeler kullanarak aktif hale getiriyor.

Yapım işi kapsamında muhtelif mahallelerde Ø200, Ø300, Ø400 mm çapında yeni nesil koruge borular ile toplam 3 bin 300 metre kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştiriliyor.

“AMACIMIZ MERKEZ VE İLÇELERİMİZE EŞİT HİZMET”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kent genelinde altyapı hizmetlerinin titiz bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, en yakın ilçe ile en uzak ilçe arasında bir fark olmadığını, tüm çalışmaların eşit hizmet anlayışı ile sürdürüldüğünü belirtti.

Kayseri’yi geleceğe taşıyabilmek için günübirlik değil uzun soluklu projeler ile özellikle altyapıda geleceği esas alarak yatırımlar yapmayı planladıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sağlıklı bir kentleşmede altyapıyı iyi yönetmek çok önemlidir. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz önemli yatırımlar ile kentimizin yakaladığı başarılı ivmeye destek oluyoruz. Tüm gayretimiz; gelecek nesillerimize daha temiz bir çevre, sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakabilmek. Bu kapsamda KASKİ’miz, Bünyan’da altyapıyı güçlendirecek 4 milyon TL’LİK yatırım yapıyor. KASKİ’miz tarafından Bünyan ilçemizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilmek için muhtelif bölgelerde kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştiriliyor. Proje tamamlandığında vatandaşlarımız sorunsuz, saat gibi tıkır tıkır işleyen bir altyapıya kavuşacaktır. Rabbim güç kuvvet verdiği sürece aynı azimle, aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Yapılan çalışmaların Bünyan ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”