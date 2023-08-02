Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nce Develi İlçesi’ne 5 milyon 800 bin TL yatırım bedeli ile içme suyu terfi hattı imalatı gerçekleştirileceğini kaydetti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Güçlü yatırımlarla Kayseri’nin daha da sağlam altyapıya kavuşması için yatırım seferberliğini sürdürerek, büyük bir gelişim ve dönüşüm gerçekleştiren KASKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezi ve bütün ilçelerde aynı kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.

Planlı bir şekilde içme suyu, yağmur suyu, atıksu ve diğer faaliyetlerini sürdürerek ihtiyaca uygun altyapı projelerini Kayseri’ye kazandıran KASKİ Genel Müdürlüğü, bu kapsamda Develi İlçesi’nde 5 milyon 800 bin TL maliyet ile 6 bin 100 metre içme suyu terfi hattı imalatına başladı. KASKİ ekiplerinin büyük bir titizlikle yürüttükleri ve son teknoloji malzemeler kullanılarak gerçekleştirilen imalat çalışmaları devam ediyor.

“YÜKLENDİĞİMİZ SORUMLULUĞUN FARKINDAYIZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin altyapıda sorunsuz ve modern bir yapıya kavuşturulması, vatandaşlara başta temiz ve erişilebilir içme suyu temini olmak üzere tüm altyapı faaliyetlerinin titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

KASKİ’nin kent genelinde daha güçlü altyapı hizmeti için tüm imkânları seferber ettiğini belirterek şunları kaydetti: “Her şeyin en iyisini ve kaliteli hizmeti hak eden kentimiz insanına, hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Gerek altyapı gerek üstyapı faaliyetlerimiz ile bu kente olan borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Bu anlamda KASKİ’miz de üstlendiği misyon ve vizyon gereği, kentimizde insan ve çevre sağlığını önemseyen ve bu doğrultuda çalışmalar yürüten bir kurumumuzdur. Güzel kentimizde kesintisiz su ve atık su hizmeti veren KASKİ’miz bu açıdan bakıldığında yüklendiği görev ve sorumluluğun önemi ve zorluğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Çok şükür yüklendiğimiz sorumluluğun farkındayız. Kentimizin tamamında çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürüyoruz. Bu kapsamda Develi ilçemize bağlı Mustafa Asım Köksal Mahallesi Aksu mevkiinde projesi KASKİ’miz tarafından hazırlanan yaklaşık 6 bin 100 metre içme suyu terfi hattı yapımına başlanmış olup, yeni nesil Q110 mm çapında O-PVC borular kullanılarak şu ana kadar yaklaşık 4 bin metre hat yapımı tamamlanmıştır. Maliyeti 5 milyon 800 bin TL olan projenin yapımı tamamlandığında bölge halkına kesintisiz ve daha sağlıklı içme suyu temini sağlanacak olup, çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir.”