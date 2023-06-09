Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Germir Mahallesi’nde 5 Milyon 740 Bin TL maliyet ile ekonomik ömrünü tamamlamış şebeke hatlarının revize edileceğini kaydetti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

KASKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu ve kanalizasyon hattı imalatlarına hız kesmeden devam ederken, ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut şebeke hatlarını da baştan aşağıya yeniliyor. Kent genelinde içme suyu kayıplarına neden olan ekonomik ömrünü tamamlamış, bakım maliyetlerini artıran şebeke hatlarını tespit ederek çalışmalara başlayan KASKİ ekipleri, yeni nesil son teknoloji ile üretilmiş malzemeler vasıtasıyla mevcut yapıyı daha sağlıklı ve modern hale getiriyor.

Bu kapsamda Melikgazi İlçesi’ne bağlı Germir Mahallesi’nde yatırım bedeli 5 Milyon 740 Bin TL olan yapım işi kapsamında 5 bin metre içme suyu hattı ve 3 bin 500 metre kanalizasyon şebeke hattı yenileniyor. Proje sayesinde bölge yaklaşık 50 yıl boyunca daha temiz, daha kaliteli ve kesintisiz altyapı hizmetine kavuşacakken bakım onarım maliyetleri de minimize edilecek.

“AMACIMIZ GELECEĞİMİZ İÇİN SAĞLIKLI ALTYAPI OLUŞTURMAK”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kaliteli ve sağlıklı altyapının büyükşehirlerin olmazsa olmazı olduğunu belirterek, bu kapsamda en önemli önceliklerinin kalıcı çözümler üretmek olduğunu belirtti. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte KASKİ’nin merkez ve ilçelerde daha kaliteli altyapı için çalışmalarına hız verdiğini belirten Başkan Büyükkılıç şunları kaydetti: “Gelişmiş kentlerin başarısı sağlıklı altyapı ile başlamakta. Altyapıdaki eksikleri gidermeden üstyapı çalışmalarına başlamak doğru bir adım değildir. Altyapınız ne kadar kaliteli ise üzerine kuracağınız üstyapı da bir o kadar kaliteli olur. İşte bu bilinçle Kayseri’mizin gelişmiş kentler kategorisinde üst sıralarda yer alması için yola sağlıklı ve kaliteli altyapılar inşa ederek çıkıyoruz. Çok şükür KASKİ’miz gerçekleştirdiği çalışmalar ile her zaman 30 büyükşehir belediyesi arasında üst sıralarda yer alma başarısını göstermiştir.

İçme suyu ve atık su hatları yapım aşamasında geniş kapsamlı bir çalışma yapılıyor. Bunun yanı sıra mevcut hatların bakım onarımları yapılarak sorunsuz hale getiriliyor. Bu kapsamda Germir Mahallemizde belirlenen bölgelerde içme suyu ve kanalizasyon altyapısı daha modern yapıya kavuşması için yenileniyor. Sadece orada değil kentimizin tamamında ihtiyaç önceliğine göre çalışmalar yürütülecek. Amacımız vatandaşlarımıza layık oldukları güzel hizmetleri sunmak. Her şey daha kaliteli daha yaşanabilir bir Kayseri için. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”