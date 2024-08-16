Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, oluşması muhtemel su baskınları riskine karşı kent genelinde yağmur suyu ızgaraları, yağmur suyu terfileri, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı temizliğini tüm hızıyla sürdürüyor.KAYSERİ (İGFA) - KASKİ Genel Müdürlüğü, su taşkını riskine karşı temposunu artırarak, aşırı yağışlarda tıkanıklıktan kaynaklı olumsuzlukları ortadan kaldırmak için belirlenen bölgelerde aralıksız şekilde çalışma yürütüyor. Bu kapsamda yağmur suyu ızgaraları, yağmur suyu terfileri, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında bakım onarım çalışmalarına hız verilirken, gerçekleştirilen çalışma ile yaşanabilecek olası sel ve su baskınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

GECE-GÜNDÜZ AYRIMI YAPILMIYOR

Hazırlıklar kapsamında, son teknolojik ekipmanlarla 7/24 esasına göre yol haritası belirlenirken, gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra çalışmalar, büyük bir özveri ile gerçekleştiriliyor.

Yağmur suyu ızgara temizliğini titiz bir şekilde sürdüren ekipler, gece ve gündüz şeklinde vardiyalı olarak hizmetlerine devam ederken, trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde çalışmalar gece saatlerinde yapılıyor.

Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde hedef; zamanla kum, çakıl, gibi materyaller ile dolarak işlevini yitiren yağmur suyu ızgaralarını sağlıklı yapıya kavuşturarak, oluşabilecek su taşkınlarının önüne geçmek.

Diğer yandan özellikle ana arterlerde belirlenen noktalarda temizlik çalışmalarının periyodik olarak devam edeceğine dikkat çekilirken, her hangi bir mağduriyet ile karşılaşılmaması için KASKİ tarafından yapılan açıklamada mazgallara çöp veya benzeri şeylerin atılmaması gerektiğine vurgu yapıldı.