Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü'nce Yemliha’da yürütülen İçme Suyu Projesi’ni yerinde inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, kent genelinde su iletimini daha da güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çalışmaları yakından takip ediyor.

Bu kapsamda, KASKİ’nin Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi’nde yürüttüğü İçme Suyu Projesi’ni yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, Yemliha sakinleri ile de bir araya gelerek, sıcak ve samimi sohbet gerçekleştirdi.

Başkan Büyükkılıç, burada yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alarak, içme suyunun ulaşmadığı tek bir hane bile bırakmayacaklarını ifade etti.

KASKİ’nin, temiz ve sağlıklı içme suyunun Kayserililere kesintisiz şekilde ulaştırılması noktasında önemli bir görevi yerine getirdiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “KASKİ’mizin Yemliha’da yürüttüğü İçme Suyu Projesini yerinde inceledik. İncelemelerimizi yaparken her zaman olduğu gibi bizleri ilgi ve sevgiyle karşılayan Yemlihalı hemşehrilerimizle de hasbihal ettik. Sağ olsunlar yaptığımız çalışmalar için de memnuniyetlerini ilettiler” diye konuştu.

Büyükkılıç’a, inceleme esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile KASKİ Genel Müdür Vekili Yavuz Çağan da eşlik etti.