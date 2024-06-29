Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İşleri (KASKİ) Genel Müdürlüğü’ne kazandırılan iş makinelerini inceleyerek bilgi aldı. Büyükkılıç, “2024 yılında 6 milyon Euro değerinde tam 18 tane aracımızı KASKİ’mizin bünyesine kazandırmış oluyoruz” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük altyapı kuruluşu KASKİ’nin faaliyetlerinde kullanılmak üzere araç filosuna kazandırılan iş araçları hakkında bilgiler paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 250 milyon TL tutarındaki araçların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç yaptığı açıklamasında KASKİ’ye 6 milyon Euro yani yaklaşık 250 milyon TL’lik 18 iş aracının kazandırıldığını ifade ederek şunları kaydetti:

“2024 yılında tam 18 tane aracımızı KASKİ’mizin bünyesine kazandırmış oluyoruz. Ben her şeyden önce inşallah hayırlı hizmetlere vesile olur diyorum. Totalde tam 6 milyon Euro bir karşılığı olan yani yaklaşık 250 milyon TL’ye varan yatırımı hayata geçirmiş oluyoruz.”

Açıklamasında Büyükkılıç, araçların KASKİ’ye kazandırılmasında desteği olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na teşekkür ederek, “Bu alanda Çevre Şehircilik Bakanlığımıza yapmış olduğu desteklerden dolayı ayrıca hibe boyutuyla, teşekkür ediyoruz, şehrimize hizmete vesile olur diyoruz” ifadelerinde bulundu.