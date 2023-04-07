Kastamonu’da jandarma ekipleri tarafından 3 ev ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda 176 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Tosya ilçesinde İ.Ş. ve E.Ö.İ. isimli şahıslara ait 3 ev 1 iş yerine operasyon düzenlendi. Adreslerde uyuşturucu arama köpeği “Valör” ile yapılan aramalarda 176 adet sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız tabancı, 22 adet fişek, 2 adet muşta ele geçirildi.

Olayla ilgili İ.Ş. ve E.Ö.İ. gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.