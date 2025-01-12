Kastamonu'nun Ağlı ilçesine bağlı Bereketli köyünde bulunan ilkokulda 1938-2014 yılları arasında öğrenim gören öğrenciler tarafından hazırlanan duvar gazeteleri, köyün tarihine ışık tuttu.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Kastamonu'nun Bereketli köyünde doğan Mehmet Yazgan, köy okulunda yaptığı faaliyetlerle kısa sürede bölgede tanınan biri oldu. Çocukları sosyal ve kültürel anlamda eğitmek için çeşitli çalışmalar yürüten Yazgan öncülüğünde, 1938 yılından itibaren öğrenciler, haftalık olarak "İlk Adım" ve "Fikir" isimli duvar gazetelerini çıkarıp okulun duvarlarına astı.

Öğrencilerin çizdiği resimlerin de yer aldığı elle yazılan gazetelerde bölgede satışa çıkarılan evlerden ölüm, doğum ve evlilik ilanları ile adli olaylara kadar pek çok konuya yer verildi.

Mehmet Yazgan ayrıca okuldan mezun olan öğrencilerin fotoğraflarını çekip "mezunlar" bölümünde sergiledi.

"İlk Adım" ve "Fikir" gazetelerinin hazırlanması ile öğrencilerin mezuniyet fotoğraflarının çekilmesi geleneği, Yazgan'ın emekli olmasının ardından da okulun kapandığı 2014 yılına kadar devam etti. Günümüze ulaşan "İlk Adım" gazetesinden 1938 ve 1945 yıllarına ait iki, "Fikir" gazetesinden de 1940 yılına ait bir sayının yanı sıra farklı yıllardaki dönem mezunlarının ona yakın fotoğrafları, bugün köy konağı olarak kullanılan eski okul binasında sergileniyor.