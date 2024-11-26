Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Kastamonu'da Öğretmen Akademileri kapsamında düzenlenen Biyografi Akademisinin açılış programına katıldı.ANKARA (İGFA) - Kastamonu'da Abdurrahmanpaşa Lisesinde Öğretmen Akademileri kapsamında düzenlenen Biyografi Akademisinin açılış programına katılan Yelkenci, geçen yıl Türkiye genelinde 24 şehirde Öğretmen Akademisi programını uyguladıklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre akademilerin, her şehirde ayrı güzellik doğurduğunu ifade eden Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "Bu güzelliklere şahitlik ederken aklımıza yeni yeni düşünceler geldi elbet. Bunlardan biri de Osmanlıda önemli bir gelenek olan 'tabakat geleneği' yani bugünkü adıyla 'biyografi geleneği' ve bununda da en belirgin, en öncü temsilcisi olan Taşköprülüzade Ahmed Efendi aklımıza geldi. Dolayısıyla Türkiye genelinde bir biyografi akademisi başlatacaksak bunun yeri mutlaka ve mutlaka Kastamonu olmalıydı. Bu biyografi akademisinin ilk dersini verecek olan kişi de fakülteden büyüğüm, hocam olan Taşköprülüzade Ahmed Efendi'yi daha öncesinde uluslararası sempozyumla çalışmış olan kıymetli, muhterem İhsan Fazlıoğlu Hoca'mız olmalıydı. Onu buraya mutlaka getirmeliydik. Başardık." dedi.

Bakan Yardımcısı Yelkenci, Taşköprülüzade Ahmed Efendi'nin biyografik eseri olan Şakaikunnumaniyye'den bahsetti.

İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise insan, zaman ve mekân ilişkisi içinde kentin kültürel ve manevi değerlerini tanımak ve bunları öğrencilere aktarmak amacıyla öğretmen akademilerinin geçen yıl başladığını söyledi.