2021 yılında sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde gece boyu etkili olan yağışlar nedeniyle Ezine Deresi'nde su seviyesi yükseldi ve taşmalar meydana geldi.KASTAMONU (İGFA) - Kastamonu'da Ağlı, Azdavay, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçelerinde dün yoğun yağışın ardından meydana gelen sel felaketinin yaralarını hızla sarmak adına bölgede çalışmalarını sürdüren Kastamonu Belediyesi'ne bağlı ekipler, Azdavay ilçesinde de çalışmalarına devam ediyor.
İnebolu'da ise Söke Deresi'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle dere kenarında bulunan bazı iş yeri ve evleri su bastı.