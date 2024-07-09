Türkiye’deki ilk konserini Kuşadası’nda veren Dana Al Fardan “Kuşadası konser verdiğim en büyülü yer” dedi.

Birbirinden seçkin etkinliklerle yaz gecelerini sanatla güzelleştirmeyi sürdüren Kuşadası Belediyesi ve KUSAV tarafından düzenlenen Güvercinada Dinletileri’nin ilk konuğu Katar’ın dünyadaki müzik öncüsü olarak kabul edilen, çağdaş klasik müzik bestecisi, söz yazarı ve senfoni sanatçısı Dana Al Fardan oldu. Fardan’a Katar Flarmoni Orkestrası sanatçıları Merve Bulun Kenet ve Lorena Monescu tarafından 2013 yılında kurulan Cinemoon Ensemble eşlik etti.

4 asırlık Tarihi Kervansaray’ın mistik atmosferinde gerçekleşen dinletiye sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Kuşadası Belediye Başkan Vekili Salim Tümer Apaydın ile birlikte çok sayıda davetlinin katıldığı konserde Dana Al Fardan ile Cinemoon Ensemble, sergiledikleri performans ile dinleyicileri kendisine hayran bıraktı. Son çalışması ‘INDIGO’ albümünden şarkılar seslendiren Dana Al Fardan, unutulmaz bir geceye imza attı.

‘KUŞADASI KONSER VERDİĞİM EN BÜYÜLÜ YER’

Kuşadası Belediyesi’nin misafirperverliği için teşekkür eden Dana Al Fardan, “Türkiye’de ilk defa bulunuyorum ve ilk Türkiye konserimi de Kuşadası’nda veriyorum. Kuşadası tarihiyle, yemekleriyle, deniziyle ve insanlarıyla gerçekten eşsiz bir yer. Burada konser verdiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Dünyanın birçok yerinde konser verdim fakat içtenlikle söyleyebilirim ki Kuşadası konser verdiğim en büyülü yer. Kuşadası Belediyesi’ne sizlerle buluşmama aracı olduğu ve bizleri burada çok güzel ağırladığı için teşekkür ediyorum” dedi.