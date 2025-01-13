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İlk açılışı Bursa’da yapılan serginin ikinci ayağı İFSAK’ta gerçekleşti. İFSAK Başkanı Sn. DaykDanzig ve İfsak Yönetim Kurulu üyeleri katılımıyla gerçekleşen açılış fotoğrafseverlerin yoğun ilgisine sahne oldu.

BURSA (İGFA) - Aylin Kırgözoğlu küratörlüğünde oluşturulan sergide 17 kadın fotoğrafçının çalışmaları yer alıyor.Sanatın birleştirici gücüyle birlikte üreterek yaşama iz bırakan kadın fotoğrafçılar grubu ‘BİZ’ özgün çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

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