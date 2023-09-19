Karabağlar Belediyesi'nin kırsal kalkınmayı desteklemek ve Coğrafi İşaret Belgesi aldığı üzümü dünyaya tanıtmak amacıyla geleneksel olarak düzenlediği Kavacık Üzüm Festivali, bu hafta sonu 11. kez gerçekleştirilecek.İZMİR (İGFA) - Dünyanın en kaliteli üzüm çeşitlerinden Alphonse Lavallee’nin yetiştirildiği Kavacık Köyü, 23-24 Eylül tarihlerinde 11. Kavacık Üzüm Festivali'ne ev sahipliği yapacak.

Karabağlar Belediyesi'nin toprak yapısı nedeniyle sadece Kavacık Köyü’nde yetiştirilebilen bu özel ürünü dünyaya tanıtmak için geleneksel olarak düzenlediği festival, yine binlerce kişiyi ağırlayacak.

Festival, 23 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da stantların açılışıyla başlayacak. Daha sonra saat 11.00'de resmi tören gerçekleştirilecek. Karabağlar Halk Oyunları Kulübü'nün gösterisi ve açılış konuşmalarının ardından Kavacık Üzüm Yarışması Ödül Töreni olacak. Saat 13.15'te bando gösterisi, Saat 14.00'te de Türk Halk Müziği'nin sevilen sesleri Özlem-Murat Sincer çiftinin konseri yer alacak.

24 Eylül Pazar günü de üretici standları saat 10.00'da açılacak. 12.30'daki bando gösterisinin ardından “Kavuklu ve Pişekâr” orta oyunu, saat 13.45'te de halk oyunları gösterisi olacak. Saat 14.00'de Türk Halk Müziği Sanatçısı Mustafa Özcan konser verecek.

Ayrıca her iki gün boyunca sergiler, çocuklara ve yetişkinlere yönelik atölye çalışmaları, bando, animasyon gösterileri ve üzümlü lezzet standları katılımcılarla buluşacak.