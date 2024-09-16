Karabağlar Belediyesi tarafından bu yıl 12.'si düzenlenen Kavacık Üzüm Festivali’nin ikinci ve son gününde, Kavacık Köyü doldu taştı. Hava kapalı olmasına rağmen İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde, düzenlenen etkinliklerle vatandaşlar keyifli dakikalar yaşadı. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “Kavacık üzümü ve köyümüze sahip çıkmaya devam edecek, gösterilen ilgiyi geliştirerek daha da büyüteceğiz” diye konuştu.İZMİR (İGFA) - Kavacık Köy Meydanı ve çevresinde düzenlenen etkinlikler Kavacık Üzüm Şenliğine renk kattı. Festivalin ikinci gününde konuklar, üzüm başta olmak üzere yöresel ürünlerden satın alma; keyifli saatler geçirme ve Karabağlar Belediyesi Semt Merkezi kadınlarının da açmış olduğu stantları dolaşarak alışveriş yapma fırsatı buldular.

BAŞKAN KINAY STANTLARI GEZDİ

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay festivalin ikinci gününde açılan stantları tek tek dolaşarak hayırlı işler diledi. Üreticiler ve vatandaşlarla da bol bol sohbet eden Kınay, hava kapalı olmasına rağmen Kavacık Köyü’ne gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

MERYEM DÜZGÜNKAYA BELGESELİ KEYİFLE İZLENDİ

Festivalde Kavacık’lı engelli ressam Meryem Düzgünkaya’nın yaşamının anlatıldığı belgesel gösterimi de yapıldı. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın da izlediği belgeselde Meryem Düzgünkaya’nın terzilik yaparken resim sanatı ile nasıl tanıştığı, birbirinden güzel resimleriyle iaçtığı sergiler ve çalışmalar anlatıldı. Gösterim sonunda konuşan Başkan Kınay, “Meryem Hanım bizim için 'olmaz, yapılamaz' denilen korkularımızın, umutsuzluklarımızın nelere dönüşebileceğinin bir göstergesidir. Hep söylüyoruz, hayatta engelleri bizler yaratıyoruz. Ama istersek, mücadele edersek çok daha fazlasını yapabiliriz. Meryem Hanım’ın açmış olduğu sergide sadece resimlerini değil onun hayallerini, umutlarını da görmenizi istiyoruz. Meryem Hanım'ın sesi ve sözü sadece Türkiye’ye değil tüm dünyaya yayılacak. Biz de biz elimizden gelen desteği vereceğiz” diye konuştu.

Kavacık Köyü’nde ilk gün olduğu gibi ikinci günde de sportif faaliyetler kapsamında köyde yaşayan çocuklar ile Karabağlar Belediyesi spor okullarındaki çocuklar arasında yarışmalı futbol maçları yapıldı. Başkan Helil Kınay da yarışmalara katılarak çocuklarla birlikte olurken, onlara finalde madalya, forma ve şapka hediye etti. Bunların dışında Çocuk Sanat Sokağı, çocuklara çeşitli etkinlikler ile bando, animasyon gösterileri, canlı heykeller, maskotlar, hint kınası atölyesi de katılımcıların yoğun ilgisini gördü.

FİNAL KONSERİ SEDAT YÜCE’DEN

Kavacık Köyü festivali finalinde İzmirli Sanatçı Sedat Yüce bir konser verdi. Birbirinden hareketli şarkılarla vatandaşları coşturan Sedat Yüce ve Uğur Sayınbatur Orkestrası'na konser sonunda Başkan Kınay fidan sertifikası üzüm vererek teşekkür etti. Konser İzmir Marşı ile sona erdi.