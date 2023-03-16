Aydın’ın Nazilli ilçesinde tarım arazilerinin sulanmasına katkı sağlayan İsabeyli Göleti’nde başlatılacak olan ıslah çalışmaları ile, Kavaklar Deresi’nde taşkın riski azalacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü tarafından Nazilli’nin İsabeyli Mahallesi’nde bulunan ve bin 950 dekar arazinin sulanmasını sağlayan İsabeyli Göleti’nde ıslah çalışmaları başlatılacak. 1,05 milyon metreküp su depolama hacmi olan göletin yukarı havzasında gerçekleştirilecek olan ıslah çalışmaları çerçevesinde hazırlanan protokol ise DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu tarafından imzalandı. Proje bedeli 1 milyon 107 bin 400 TL olan ve 150 iş gününde bitirilmesi planlanan çalışmalarda Kavaklar Deresi’ne 2 adet tersip bendi yapılacak. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte bölgede yaşanabilecek taşkın riski de azaltılarak, tarım arazilerinin taşkından korunması hedefleniyor.

Konu ile ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre “Aydın Nazilli İsabeyli Göleti Yukarı Havza Islahı işinin sözleşmesi Bölge Müdürümüz Emrah Köleoğlu tarafından imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme çerçevesinde Kavaklar Deresi üzerine 2 adet tersip bendi yapılacaktır. Sözleşme bedeli 1 milyon 107 bin 400 TL olup, işin süresi 150 takvim iş günüdür” ifadeleri yer aldı.