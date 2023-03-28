Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde yaşanan olayda yaralanan şahıs, olayla bir alakası olmamasına rağmen sandalye ve kaldırım taşlarının kullanıldığı kavgayı ayırmak isterken bıçaklandığını iddia etti.

Şuhut ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu yaşanan iki grup arasında yaşanan kavgada Ali S., bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından Ali S.’nin karakolda verdiği ifadesinde tamamen iyi niyetinin kurbanı olduğunu söyledi. Ali S., olayın patates parası alacak vereceğinden çıkmadığını çek meselesinden kaynaklandığını ve kendilerinin bu olayla ilgilerinin olmadığını söyledi. Ali S., “Olay günü kahvehanede amcalarım Adem S., Mustafa S. ve benimle aynı isme sahip amcamın oğlu Ali S., ile çay içiyorduk. Çay içtiğimiz sırada bulunduğumuz yere önceden tanıdığım Ahmet B., iki oğluyla geldi. Ahmet B., yanımıza geldiğinde aynı masada oturduğumuz amcamın oğlu Ali’yi çağırarak çek ile ilgili konuşmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Ali yan masaya Ahmet B. ve iki oğlunun bulunduğu masaya oturdular. Burada karşıdan baktığımda karşılıklı konuşuyorlardı” dedi.

“İkinci bıçak darbesini aldıktan sonra taburenin üzerine oturdum”

Sonrasında ortamın bir anda gerildiğini ve tartışmanın başladığını kaydeden Ali S., sonrasında yaşananları şöyle anlattı:

“Ben de ne konuştuklarını karşıdan anlamaya çalıştığım sırada Ahmet B.’nin oğullarından beni bıçaklayan ve ismini olay nedeniyle öğrendiğim Serkan B., eline aldığı sandalyeyi amcamın oğlu Ali’nin sırtına vurdu. Oğlu sandalyeyi vurur vurmaz Ahmet B., eline nerden aldığını bilmediğim kaldırım taşını Ali’nin sol yüz kısmına vurduğunu gördüm. Bunun üzerine hemen ayırmak için olaya müdahale ettim. Müdahale ettiğim sırada diğer beraber olduğum amcalarımda olaya müdahale ettiler. Ben olaya müdahale etmem üzerine Ahmet B., tekrar Ali’ye vurmasın diye tuttuğum sırada oğlu Serkan B., elinde bulunan bıçağı karın bölgeme sapladı. Sapladıktan sonra ben yine olay büyümesin diye Ahmet B.’yi tuttuğum sırada bu seferde kendisi eline oğlunun kullandığı bıçağı alarak beni yine karın bölgemden bıçakladı. Ben olay esnasında ikinci bıçak darbesini aldıktan sonra taburenin üzerine oturdum. Bu sırada orada arbede oldu, kim kimi darp ettiği konusunda bilgim yok. Ben yaralandığım için ambulans beni alarak tedavi amacı ile hastaneye götürdü.”

Öte yandan, olaya karıştığı iddia edilen Abdullah S.’nin yine kavgayı ayırmak isterken darp edildiği öğrenildi.