2023 yılında meydana gelen 1 milyon 314 bin trafik kazasının yüzde 20’sinin kavşaklarda gerçekleştiğine dikkat çeken ISSD Yönetim Kurulu Başkanı Çağrı Yüzbaşıoğlu, “ Sadece 262 bin kaza kavşaklarda gerçekleşti. Kavşaklarda teknolojik çözümlerle her yıl 50 bin kaza önlenebilir.” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'de trafik kazalarının en büyük odak noktalarından biri olan kavşaklar, her yıl binlerce kazaya ve yüzlerce can kaybına sahne oluyor. 2023 yılında meydana gelen 1 milyon 314 bin trafik kazasının yüzde 20’sinin kavşaklarda gerçekleştiğine dikkat çeken ISSD Yönetim Kurulu Başkanı Çağrı Yüzbaşıoğlu, “ Sadece 262 bin kaza kavşaklarda gerçekleşti. Kavşaklarda teknolojik çözümlerle her yıl 50 bin kaza önlenebilir.” dedi.

KAVŞAKLARDAKİ SESSİZ FELAKET: HER GÜN CAN KAYBI VAR

Çağrı Yüzbaşıoğlu, kavşaklardaki kazaların ölümlü sonuçlara yol açtığını belirterek, “TÜİK verilerine göre Türkiye’de her gün ortalama 18 kişi trafik kazalarında hayatını kaybederken, 961 kişi yaralanıyor. Bu kazaların önemli bir bölümü kavşaklarda meydana geliyor.” dedi. Yüzbaşıoğlu, trafik yoğunluğunun yüksek olduğu büyük şehirlerde kavşakların, hem maddi hasarlı kazaların hem de ölüm ve yaralanmalara yol açan olayların en sık yaşandığı noktalar olduğunu vurguladı.

KIRMIZI IŞIKTA DURMAYANLAR CAN ALIYOR

Kavşak kazalarının en önemli nedenlerinden birinin, kırmızı ışık ihlalleri olduğunu belirten Yüzbaşıoğlu, "Kavşaklarda gerçekleşen kazaların büyük çoğunluğu, basit ama ölümcül hatalardan kaynaklanıyor. Kırmızı ışık ihlalleri, sürücülerin hem kendileri hem de diğer yol kullanıcıları için büyük bir risk oluşturuyor." Dedi. Dünyadaki örneklerin, kavşak kazalarının teknolojik çözümlerle önemli ölçüde azaltılabileceğini gösterdiğini ifade eden Yüzbaşıoğlu, “ Viyana’daki Kaisermühlen Tüneli’nde uygulanan kırmızı ışık ihlal tespit sistemleriyle tüm kazalarda yüzde 19, ölümlü kazalarda yüzde 46, yaralanmalı kazalarda ise yüzde 37 oranında azalma sağlandığı” bilgisini verdi.

ISSD tarafından geliştirilen POINTR K3000 Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi ile kavşaklarda trafik güvenliğini artırmayı hedeflediklerini açıklayan Yüzbaşıoğlu, şöyle devam etti ; "Sistem, her şeride bakan geniş açılı kamera ve flaş ünitesi sayesinde kırmızı ışık ihlali yapan araçları tespit ediyor. Plaka bilgileri, ihlal anındaki görseller ve videolar otomatik olarak merkeze raporlanıyor. Böylece ihlaller hem kayıt altına alınıyor hem de caydırıcılık sağlanıyor."