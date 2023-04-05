Eskişehir’de bir otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

Cumhuriyet Bulvarı ile Canay Sokak kesişiminde meydana gelen trafik kazasında, minibüs ile otomobil çarpıştı. Kontrolsüz girilen kavşakta meydana gelen kaza sonucu çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza sonucu her iki araçta da büyük maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla aksayan trafik normale döndü.