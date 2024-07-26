Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde her Perşembe kurulan halk pazarı, uygun fiyatlarıyla vatandaşların ilgisini çekiyor. Özellikle kavun fiyatlarındaki makul seviyeler, hem tüketicilerin hem de üreticilerin yüzünü güldürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa merkezde bulunan market ve pazarlarda kilogramı 20 TL'den satılan kavunun, Mustafakemalpaşa Perşembe pazarında adedi 20 TL'ye alıcı buluyor. Esnaf, bu durumun ilçede kavun ve karpuz yetiştiriciliğinin yaygın olmasından kaynaklandığını ifade ediyor.

İlçede tarımın önemli bir gelir kaynağı olması ve çiftçilerin doğrudan tüketiciye ulaşabilmesi, ürünlerin daha uygun fiyatlarla satışa sunulmasını sağlıyor. Üretim maliyetlerinin düşüklüğü ve tedarik zincirinin kısa olması, fiyatların makul seviyelerde kalmasına katkıda bulunuyor.