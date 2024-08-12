Yaz aylarında serinlemenin en güzel yolu, sofralarında vazgeçilmezi olan karpuz ve kavunlar. Peki bu ürünlerin iyisi nasıl seçilir?BURSA (İGFA) - Kimse kelek kavun ve karpuzla karşılaşmak istemiyor. En iyi kavun ve karpuzu seçmek için ise bazı taktikler var. Sap ve gövde rengi, ağırlığı, sesi, şekli gibi birçok kritere bakılarak kavun ve karpuzun iyisini seçmek mümkün.

Bursa Tuz Pazarı’nda uzun yıllardır esnaflık yapan üretici, kavun ve karpuz seçerken dikkat edilmesi gerekenleri Herkes Duysun ekibine açıkladı. İyi bir karpuz seçmenin 3 yolu olduğunu belirten üretici, “Öncelikle karpuza vurduğunuzda tok bir ses gelecek, ikincisi olgun ve taze ise sapı yeşil olacak, kabuğu ise koyu yeşil olacak ve üzerinde yanık izi olmayacak.” dedi.

Karpuzların dişi ve erkek olarak ikiye ayrıldığını dile getiren üretici, dişi olan karpuz türünün her zaman gevrek ve tatlı olduğunu, erkek olan karpuzun ise taş gibi sert olduğunu belirtti. En tatlı karpuzun ise dişi karpuz olduğunu kaydetti.

Üretici, iyi kavunun ise ağırlığının, hafif bir kokusunun ve yumuşaklığının olması gerektiğini belirtti.