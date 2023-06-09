Silivri Belediyesi ve Silivri Kent Konseyi iş birliğiyle hazırlanan ve 1984-1989 yılları arasında Bulgaristan’daki komünist rejimin ülkede yaşayan Türklere yönelik asimilasyon ve baskılarını konu alan “Kavuran Yaz 89” belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) -1984-1989 yılları arasında Bulgaristan’daki komünist rejimin, ülkede yaşayan Türklere uyguladığı asimilasyon ve baskınlar sonucu, 6 Haziran 1989 tarihinde Türkiye’nin kapılarını açması ve soydaşlarımızın yanında olmasının yıl dönümünde Silivri’de anlamlı bir etkinliğe imza atıldı.

Silivri Belediyesi ve Silivri Kent Konseyi iş birliğiyle hazırlanan “Kavuran Yaz 89” belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi.

Önder Yılmaz Sahnesinde düzenlenen etkinlik hem Silivri’den hem de Bulgaristan’dan yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yönetmenliğini Silivri Kent Konseyi Başkanı Kamil Bilici’nin yaptığı belgeselin yapımcılığını ise Seyhmus Mete Yöntem üstlendi. Bulgaristan’da soydaşlarımıza yaşatılan zulümden dolayı 6 Haziran 1989 tarihinde, dönemin başbakanı Turgut Özal’ın kapıları açmasıyla başlayan zorlu ve zorunlu göç sonucu, Bulgaristan’dan Türkiye’ye 1 yılda 345 bin 960 kişi göç etmişti.

ÇALIŞKAN: “ANAVATAN TÜRKİYE BİZLERİ BAĞRINA BASTI”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Silivri Bulgaristan Göçmenleri Derneği Başkanı Ercan Çalışkan, "34 yıl önce Bulgaristan Türkleri özgürlük, demokrasi ve kimlik mücadelesi vermiştir. Komünist rejimin zulümleri nedeniyle ezilen halkın öfkesi bir noktada toplamış ve isyan şeklinde başlamıştır. Türkiye’nin kapılarını açmasıyla kimlikleri elinden alınan yaklaşık 360 bin Türk, Türkiye’ye göç etmiştir. Bizleri bağrına basan Anavatanımız Türkiye’ye ve yüce Türk milletine şükranlarımı sunuyorum. Bu zulmün sona ermesinde büyük emeği olan Dünya Olimpiyat Şampiyonu Naim Süleymanoğlu’nu sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Başta Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz ve Kent Konseyi Başkanımız Kamil Bilici olmak üzere belgeselim yapımında emeği olan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.