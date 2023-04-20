Bunlar da ilginizi çekebilir

Olay yerine gelen jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Toptepe mevkisinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul’dan Samsun’a bayram tatili için geldiği öğrenilen aile, Kavak’ta kaza yaptı. Yağmurla birlikte kayganlaşan yolda virajı dönmek isteyen 34 EUA 011 plakalı otomobil sürücüsü kontrolünü kaybetti. Kayan otomobil içerisinde bulunan Dursiye Gonca (53) isimli kadın otomobil kayarken kapıyı açınca dışarı savruldu. Bariyerlere çarpan kadın kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yağmur yağışının etkili olduğu Samsun’da, virajı dönerken kayan otomobilden kapıyı açarak kurtulmak isteyen kadın, otomobilden fırlayıp bariyerlere çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.