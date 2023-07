Sabancı Vakfı 14. Sezon Fark Yaratanı Gökçen Göksel, ‘Oyun Atlası’ isimli sosyal girişimiyle kültürel mirasımızı geleneksel ve antik oyunlarla nesilden nesile aktarıyorİSTANBUL (İGFA) - Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın 14. Sezonunda Fark Yaratan seçilen Gökçen Göksel, 2018 yılında hayata geçirdiği Oyun Atlası isimli sosyal girişimi ile kültürel mirasın oyun yoluyla aktarılmasını ve kaybolmaya yüz tutan geleneksel ve antik oyunları tekrar canlandırmayı hedefliyor.

Göksel, Oyun Atlası’nı “Oyunu merkezine alan, ortak hafızamıza, oyun geleneklerimize, bu topraklarda hayat bulan oyun kültürüne sahip çıkan, tarihin solgun sayfalarından çıkarıp hayat veren, tanık olan, dahil olan, yol açan, anlatan, herkesin hikayesi” olarak tanımlıyor. Gökçen Göksel; bugüne kadar Oyun Atlası ile çocuklar, gençler ve yetişkinlerle gerçekleştirdiği atölye çalışmalarında hafıza, oyun, kültür kavramlarını bin beş yüze yakın kişiye tanıtmayı başardı.

Adanalı bir ailenin çocuğu olarak İstanbul’da dünyaya gelen Gökçen Göksel’in, her yaz ailesiyle çıktığı uzun yolculuklar; kültür ve oyun alanında çalışmasına ilham oldu. Her bölgenin kendine has oyunlarını bu uzun yolculuklarda keşfetmeye başlayan Gökçen, gittikleri her şehirde müzeleri ve antik kentleri de ziyaret ederek en büyük tutkusunun yeni yerler keşfetmek olduğunu fark etti. Ortaokulda hayatını çeşitli şehirleri gezerek sürdürmek istediğini fark eden Gökçen, bu alanda eğitim almaya karar verdi ve lise ve üniversitede Seyahat ve Tur İşletmeciliği Bölümü’nde okudu.

Eğitim hayatı boyunca gittiği her antik kent ve müzede eski oyunların izine rastlamaya başladı. İnsanların gezerken yanından geçip gittikleri taşlara oyulmuş oyunların daha çok insan tarafından fark edilmesi için çalışmalarına başladı. İlk olarak detaylı bir arşiv taramasıyla geleneksel ve antik oyunları derleyen Gökçen, 2018 yılında Oyun Atlası isimli sosyal girişimini kurdu. Bu girişim ile oyun yoluyla kültürel mirasın aktarılmasını ve kaybolmaya yüz tutan geleneksel ve antik oyunları tekrar canlandırmayı hedefliyor. Ayrıca antik oyunları sürdürülebilir malzemelerle üretiyor hem de atölyelerle geleneksel oyunlara dair bilgilerin aktarılmasını sağlıyor.