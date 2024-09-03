Türkiye’de yılda 10 binden fazla çocuğun kaybolduğu iddiasına yönelik açıklamaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.ANKARA (İGFA) - Açıklama İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapıldı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada, Türkiye’de resmî rakamlara göre yılda 10 binden fazla çocuk kayboluyor” iddiası doğru olmadığı kaydedildi.

"İddia edilenin aksine Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veya başka bir devlet kurumu tarafından, “kayıp çocuk sayısı” ile ilgili şu ana kadar herhangi bir istatistik yayınlanmamıştır" denilen açıklamada, "TÜİK’in açıkladığı veriler, güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk istatistikleri kapsamında, hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan çocukların istatistiksel verilerini içermektedir. Dolayısıyla her yıl 10 binlerce çocuğun kaybolduğu ve bulunamadığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.