Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve 51 metre derinliğe gömülen "Batuhan A" adlı kargo gemisinin mürettebatından kayıp 4 kişi için arama çalışmalarında 13. gün oldu.BURSA (İGFA) - Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebatla açılan 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat sabahı Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı.

13 gündür devam eden arama kurtarma çalışmaları kapsamında mürettebattan Zeynep Kılınç'ın cesedi 17 Şubat, gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cesedi ise 20 Şubat'ta dalgıçlar tarafından geminin enkazından çıkarılmıştı.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, ticari gemide devam eden kayıp mürettebatımızı arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu. Vali Demirtaş ayrıca arama kurtarma çalışmaları devam eden BATUHAN A isimli ticari gemide bulunan mürettebatın yakınlarını da ziyaret ederek, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

https://twitter.com/mahmutdemirttas/status/1762418557575405950

Bursa ve Balıkesir valilikleri koordinasyonunda açıkta ve kıyıdaki aramalarda, 84 araç, uçak, helikopter, 6 gemi, 7 tekne, 15 bot, 8 insansız hava aracı ve dron, 3 römorkör ve 2 köpek kullanıldığı öğrenildi.