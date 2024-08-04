Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi müfettişlerinin kayıt dışılıkla her alanda etkin yöntemlerle mücade ettiklerini kaydetti.ANKARA (İGFA) - Büyük mükellefler nezdinde yürütülen incelemelerin aralıksız sürdüğünü kaydeden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'kayıt dışılıkla etkin mücadele' mesajı verdi.

Bakan Şimşek, büyük işletmelerin gerçek üretimlerini tespit etmek için yoğun randıman incelemeleriyle hammaddeden nihai ürüne giden süreci kontrol ettiklerini belirtti.

"Dürüst mükelleflerimizin her daim yanındayız, risk analizlerimizle kayıt dışılıkla yoğun mücadeleye devam edeceğiz" diyen Bakan Şimşek, büyük mükelleflere yönelik inceleme kapsamında bir sigara üreticisine 6 milyar lira ceza kesildiğini duyurdu.

https://twitter.com/memetsimsek/status/1820018183392178499