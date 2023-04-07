Muğla'da Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Ramazan ayının 15’ine denk gelen Dünya Yetimler Günü’nde, Marmaris’te yaşayan öksüz ve yetim ailelerine bir iftar yemeği verdi.AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Pinetapark Deluxe Hotel’de gerçekleşen yemekte; misafirleri eşi Yasemin Aksoy ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Evrim Koçlar Çağlayan’la birlikte ağırlayan Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy verdiği bilgide; “Bütün ulusumuzun bütün Marmaris’in mübarek ramazan ayını tebrik ediyorum. Bu sene de her sene olduğu gibi gelenekselleştirdiğimiz Ramazanın 15. Gününde öksüz ve yetim çocuklarımızla, aileleri ve muhtarlarımızla bir araya geldik. Bu güzel ayda, hoşgörü ayında sevgi ayında bereket ayında birlikte olmaktan son derece mutluyum. Malum bu sene ülkemiz asrın felaketini yaşadı. Bütün Milet olarak büyük üzüntülere şahit olduk, yaşadık. Ancak Ramazan ayının manevi havası içerisinde bize getirdiği huzurla; bir taraftan bu sıkıntılarımız ülke olarak millet olarak aşmaya çalışırken, bir taraftan da böyle güzel akşamlarda bir araya gelerek bir nebze de olsa moralimizi düzeltmenin mutluluğu içerisindeyiz. Artık Ramazanın yarısını da geçtiğimize göre şimdiden herkesin bayramını kutluyorum. İnşallah bundan sonraki yıllarda felaketlerle karşılaşmadığımız, büyük acılar yaşamadığımız nice ramazanlar, nice bayramlar diliyorum.” dedi.

https://youtu.be/tnn-Z5aegfw