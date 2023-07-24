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İpsala Toprak Mahsulleri Ofisi buğday alım sezonunda 20 bin tonun üzerinde alım gerçekleştirdiği kaydedildi.

Kaymakam Sevgili, daha sonra randevu sistemi buğdaylarını TMO’ya vermek için sıra bekleyen vatandaşlarla görüşerek sorunlarını dinledi.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, buğday alım sezonun devam ettiği Toprak Mahsulleri Ofisi İpsala Ajansı'nı ziyaret etti. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Toprak Mahsulleri Ofisi İpsala Ajans Müdürü Mehmet Demir’den buğday alım sezonuna yönelik bilgi aldı.

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