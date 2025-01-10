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Adaylar, başvurularını bugünden itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 23 Şubat'ta yapılacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvuruların, 16 Ocak'a kadar yapılabileceğini paylaştı. ANKARA (İGFA) - ÖSYM 2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık), 23 Şubat'ta uygulanacağının duyurdu.

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