Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 23 Şubat'ta yapılacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvuruların, 16 Ocak'a kadar yapılabileceğini paylaştı.ANKARA (İGFA) - ÖSYM 2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık), 23 Şubat'ta uygulanacağının duyurdu.
ÖSYM'nin resmi internet sitesindeki paylaşımında, Sınava başvurular, 10-16 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacağı bildirildi.
Adaylar, başvurularını bugünden itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, ÖSYM'nin internet sitesindeki 2025-Kaymakamlık Sınavı Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.