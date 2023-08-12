Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Hacılar Aile Destek Merkezi arasında ‘El Sanatları Kursları düzenlenmesine ilişkin iş birliği protokolü kapsamında KAYMEK Hacılar Sosyal Yaşam Merkezi’nde el sanatları kursları devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Protokol kapsamında KAYMEK Hacılar Sosyal Yaşam Merkezi’mizde El Sanatları Kursları başladı. KAYMEK, eğitmenleri Hacılar Sosyal Yaşam Merkezi’nde ilçede yaşayan kadınların el emeği ürünler yaparak üretime katkı sağlamaları için birbirinden güzel kurslar veriyor.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. ile Hacılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde açılan Hacılar Aile Destek Merkezi arasında yapılan iş birliği protokolündeki proje kapsamında, kurslardan Kayseri Hacılar ilçesinde yaşayan dezavantajlı olarak nitelendirilen 20-60 yaş arası kadınların faydalanıyor. Hacılar kursiyerlerinin katılacağı, meslek edindirilmesi ve katma değer üretimini amaçlayan el sanatları alanında kurslar düzenleniyor.

Üretilen el emeği, göz nuru ürünlerin de pazarlanması ve üreticilerine ekonomik katkı sağlaması için Büyükşehir KAYMEK bünyesindeki e-38 sanal ticaret platformunun “Siz Üretin Biz e38 ile Kazanca Dönüştürelim” projesi kapsamında konsinye satış sözleşmesi de düzenlenerek, www.e38.com.tr satış sitesinde ve KAYMEK Satış Ofislerinde satışa sunulması karara bağlandı.